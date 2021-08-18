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Оккупанты провели учения в Крыму с бомбовыми и ракетными ударами

Оккупанты провели учения в Крыму с бомбовыми и ракетными ударами

Российские оккупанты провели в Крыму военные учения с участием самолетов, которые отработали бомбовые и ракетные удары на полигоне Опук под Феодосией. Об этом пишет сайт АРК со ссылкой на данные командования российского Черноморского флота.

«В рамках плановых мероприятий боевой подготовки экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 Морской авиации Черноморского флота (ЧФ) и штурмовиков Су-25 из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), провели летно-тактическое учение с нанесением ракетно-бомбовых ударов по наземным целям условного противника на морском побережье на полигоне Опук под Феодосией», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что экипажи Су-24 и Су-25 осуществили взлет с различных аэродромов и синхронно выполнили практические бомбометания, а также пуски неуправляемых авиационных ракет (НАР) по назначенным целям. В совместном учении было задействовано около 10 самолетов ЧФ и четыре — ВКС и ПВО ЮВО.

Источник: sprotyv.info

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Темы: война, крым

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