Оккупанты пытаются выдать разведение сторон у Станицы Луганской за свою «победу»

По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», проведенное в районе н.п. Станица Луганская обоюдное отведение подразделений в рамках ранее достигнутых договоренностей о создании зон безопасности, оккупационные власти пытаются выдавать за свою «дипломатическую победу».

В частности, они утверждают, что якобы «власти лнр» принудили Украину согласиться на восстановление разрушенного моста на их условиях». Тот факт, что финансирование восстановления моста будет происходить за счет международных организаций, и этот процесс был согласован задолго до самого отвода, естественно, оккупантами замалчивается.

Источник: sprotyv.info

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