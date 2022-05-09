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Оккупанты расположили 6 кораблей и 2 подлодки с крылатыми ракетами вблизи украинских берегов в Черном море

Оккупанты расположили 6 кораблей и 2 подлодки с крылатыми ракетами вблизи украинских берегов в Черном море

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

Все они находятся в состоянии боевой готовности для нанесения ракетных ударов и снаряжены свыше 50-ти крылатыми ракетами.

«Не подвергайте себя опасности, соблюдайте алгоритм действий при воздушной тревоге, не приближайтесь к подозрительным предметам и зонам ограниченного доступа на побережье и в погранич, доверяйте только официальным достоверным источникам информации», – призывают граждан в ОК «Юг».

Источник: https://t.me/u_now/47823

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