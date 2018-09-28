Оккупанты так и не смогли запустить "гигант промышленности" в Горловке

По данным группы «Информационное сопротивление», в оккупированной российско-террористическими группировками произошло очередное ЧП.

На авторемонтном заводе «случайно» взорвали цистерну с остатками топлива.

Кроме того, вновь отложили запуск некогда мощного комбината «Стирол» (работников опять отправили по отпускам – бессрочным и за свой счёт).

Ранее группа «ИС» сообщала, что на так называемом «ГП «Стирол» (ПАО «Концерн «Стирол») в Горловке работает только цех обеспечения и благоустройства, а также его структурное подразделение «Фармацея», на котором изготавливают лекарства, реализуемые исключительно на территории ОРДЛО. На «Фармацее» работает около 200 рабочих. В то же время, фактический штат работников «Стирола» составляет около 1500 рабочих (до 2013 года общая численность превышала 4 тысячи человек). Все работники, не занятые в упомянутых подразделениях, находятся в принудительных отпусках за свой счет.

Источник: sprotyv.info

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