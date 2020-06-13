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Оккупанты в «ЛНР» придумали свою «формулу» пересечения КПВВ: подробности

Оккупанты в «ЛНР» придумали свою «формулу» пересечения КПВВ: подробности

Оккупанты «ЛНР» решили пропускать через КПВВ на линии соприкосновения по неким спискам, принцип составления которых не является прозрачным. Об этом говорится в «указе» главаря «ЛНР» Леонида Пасечника, который процитировал называющий себя «министром МИД» Владислав Дейнего, сообщает «Остров».

Понимая, что открытие Украиной КПВВ при блокировании прохода со стороны боевиков «ЛНР» ставит руководство ОРЛО в неловкое положение, оккупационные власти предложили свою формулу пересечения линии соприкосновения.

«Для предотвращения экспорта коронавируса COVID-19 пропуск через линию разграничения будет осуществляться по предварительно согласованным спискам и в количествах, которые не превышают разумную нагрузку на медицинские учреждения. Списки на пересечение линии разграничения будут формироваться ежедневно с учетом наличия экстренных обстоятельств», — говорится в «указе».

Как именно будут составляться эти списки, что такое «разумная нагрузка» и «экстренные обстоятельства» не уточняется.

Для включения в список оккупационные власти предлагают писать запрос на адрес электронной почты или звонить по телефону. При этом среди предложенных номеров нет номеров МТС, а есть только номера местного нелегального оператора «Лугаком». Таким образом, желающие вернуться на оккупированную территорию со свободной Украины не смогут дозвониться и, соответственно, записаться.

Источник: sprotyv.info

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Темы: ордло

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