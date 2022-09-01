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Оккупанты в мариупольском драмтеатре заливают тела погибших бетоном

Оккупанты в мариупольском драмтеатре заливают тела погибших бетоном

Стратком ВСУ сообщает, что оккупанты в мариупольском драмтеатре заливают тела погибших бетоном, а трупный запах пытаются устранить при помощи хлорки.

"Неделю кукуем, сидим сложа лапки, эти тупари не везут хлорку. Без хлорки никак. Где большие скопления трупов (в здании – ред.), там надо хлорку и только потом бетон, если просто лить бетон на трупы – вонь как-то пробивается даже через толстый слой бетона", — цитируют в СтратКоме местных жителей.

По их словам, строителям приказали не поднимать шум и не вытаскивать трупы, а "тихо бетонировать".

Джерело: https://t.me/vekha/47416

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