Оккупанты вынуждают крымчан получать паспорта РФ: заявление

Жители временно оккупированного Крыма вынужденно получили паспорта Российской Федерации — без него они не могли получить даже медицинскую помощь. Об этом заявил председатель правления Крымскотатарского Ресурсного Центра, глава управления по правовым вопросам и иностранных дел Меджлиса крымскотатарского народа Ескендер Бариев, сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма.

«Сложная ситуация сложилась с нашими гражданами, которые вынужденно получили российские паспорта. На самом деле, мы еще в 2014 году, ездили и призывали людей не получать эти паспорта, но, к сожалению, не было такой активной, массовой кампании со стороны Украины. Таким образом много людей, не получившие российский паспорт, не могли получить даже медицинскую помощь, когда вызвали скорую «, — рассказал он в интервью.

Вместе с тем отвечая на вопрос, легко ли избавиться от этого паспорта, отметил, что это очень сложный вопрос.

«Так просто не ответишь, потому что люди, которые находятся в Крыму или должны дойти до того уровня, как это было во времена Махатма Ганди, когда демонстративно сжигали британские паспорта. Но другой вопрос, когда мы говорим о том, насколько нужно сохранить наших граждан на территории оккупированного Крыма или Донбасса», — пояснил председатель КРЦ.

Источник: sprotyv.info

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