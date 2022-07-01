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Оккупанты за минувшие сутки разрушили более 20 зданий на Харьковщине
30 июня ракетным и артиллерийским атакам оккупантов подвергся Индустриальный район Харькова, села области Сороковка, Калиново, Малиновка, Андреевка, пгт Печенеги и Чкаловское.
В результате обстрелов повреждены частные жилые дома, помещения предприятия и акционерного общества по добыче газа, сообщили в ГУ НП.
Сотрудники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали более 20 фактов повреждения домов и других сооружений в результате обстрелов и пожаров.
Источник: objectiv.tv
Автор: Нина Новикова