Оккупанты за минувшие сутки разрушили более 20 зданий на Харьковщине

30 июня ракетным и артиллерийским атакам оккупантов подвергся Индустриальный район Харькова, села области Сороковка, Калиново, Малиновка, Андреевка, пгт Печенеги и Чкаловское.

В результате обстрелов повреждены частные жилые дома, помещения предприятия и акционерного общества по добыче газа, сообщили в ГУ НП.

Сотрудники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали более 20 фактов повреждения домов и других сооружений в результате обстрелов и пожаров.

Источник: objectiv.tv

Автор: Нина Новикова

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