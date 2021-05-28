Оккупанты забрали у жителей Судака в Крыму пляж под застройку

В городе Судак во временно оккупированном Крыму предприниматели с благоволения т.н. «властей» попросту забрали у местных жителей кусок пляжа, прямо посреди него возведя кафе и назвав это безобразие «благоустройством». Об этом пишет ресурс Флот 2017 со ссылкой на сообщения крымчан в социальных сетях.

Отмечается, что напротив нового объекта раньше располагалось кафе, однако его благополучно демонтировали. Новое же заведение общепита возвели не так давно, и строительные работы здесь пока еще не завершены.

Рестораторы подошли к открытию точки с умом — само заведение якобы располагается на набережной, но его значительно расширили за счет деревянной площадки с бунгало, которая заняла приличную часть пляжа, что, соответственно, возмутило судакчан.

Однако в оккупационной «администрации» Судака заявили, что устричная расположилась на набережной законно, а вот постройка на пляже — якобы «благоустройство».

«Это законная точка. Она располагается в рамках благоустройства пляжа, и она на самом деле украсит пляж», — заявил оккупационный «глава местной администрации» Игорь Степиков.

Источник: sprotyv.info

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