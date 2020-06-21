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Оккупанты запрещают ОБСЕ доступ к определенным районам на Донбассе: данные отчета

Оккупанты запрещают ОБСЕ доступ к определенным районам на Донбассе: данные отчета

Подконтрольные Российской Федерации террористы регулярно запрещают доступ членам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ доступ к определенным районам и объектам на Донбассе. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

«Члены вооруженных формирований продолжали запрещать Миссии доступ на блокпостах вдоль официальных дорожных коридоров. Эти ограничения препятствуют выполнению мандата СММ5», — говорится в отчете.

Сообщается, что в Луганской области на блокпосте южнее моста у Станицы Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска) член вооруженных формирований в очередной раз не пропустил патруль Миссии в подконтрольные правительству районы, заявив, что блокпост закрыт в связи с COVID-19.

Напомним, как сообщала группа ИС, ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала активное движение грузовых автомобилей в районах, подконтрольных террористическим организациям, которые расположены на границе с Российской Федерацией.

Источник: sprotyv.info

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