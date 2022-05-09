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Оккупанты запретили мариупольцам передвигаться по городу без трех «справок», – омбудсмен Людмила Денисова

Оккупанты запретили мариупольцам передвигаться по городу без трех «справок», – омбудсмен Людмила Денисова

«Три документа, которые должны получить мариупольцы для «свободного» передвижения по временно оккупированной территории Донецкой области:

Справка о «фильтрации», пропуск для передвижения по улицам города и пропуск для передвижение за пределы Мариуполя», – написала омбудсмен.

Как-то очень сильно напоминает гитлеровский режим.

Источник: https://t.me/truexanewsua/45927

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