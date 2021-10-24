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Оккупанты затопили две лавы шахты им. Засядько в Донецке: что известно

Оккупанты затопили две лавы шахты им. Засядько в Донецке: что известно

На аварийных участках шахты им.Засядько во временно оккупированном Российской Федерацией украинском городе Донецк на ремонтные работы может уйти до полугода. Вместе с тем, будет ли она вообще работать, пока не ясно, сообщают информационные ресурсы российских террористов.

По словам так называемого «председателя Донецкого профсоюза работников углепрома» Геннадия Ковальчука, после пожара 23 сентября на шахте уголь не добывают. Две действовавшие лавы сильно затоплены.

«По предварительным данным, это минимум полгода, сейчас нужно откачать воду, провести горно-восстановительные работы, отремонтировать то оборудование, которое под водой», — сказал Ковальчук.

Затопление шахты произошло, как из-за последней аварии, так и слабости старых насосов, которые не могли откачивать воду. К тому же, из-за нахождения угольного предприятия в районе, близком к линии боевых действий, насосы часто останавливались из-за отключения электроэнергии.

Кроме того, горняки увольняются с шахты.

«По словам информированного источника на шахте, ситуацию усугубляет то, что люди постоянно увольняются, поэтому не хватает специалистов для возрождения предприятия. Нет средств и на покупку более мощных насосов и другого оборудования», — констатируют сепаратисты.

Источник: sprotyv.info

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