Оккупированному Крыму предрекли новую засуху

Через пять-шесть лет Крымскому полуострову грозит новая засуха. Такой прогноз сделал «завкафедрой» водоснабжения, водоотведения и санитарной техники «академии строительства и архитектуры» Илья Николенко, пишет «Флот2017».

По словам эксперта, Крым потребляет 2-2,5 млн кубометров воды в неделю в сезон максимальной нагрузки и до 1,5 млн кубометров воды в зимнее время. Если исключить выпадение осадков в течении года, то воды хватит на 55-70 недель (1-1,3 года).

«Следует учитывать, что мы прошли два года с минимальными осадками, следующий такой период может повториться через пять-шесть лет», — заявил эксперт.

Подводя итоги, Илья Николенко отметил, что к факторам возникновения дефицита воды можно отнести нерациональное использование воды, цикличные изменения климатических условий.

Источник: sprotyv.info

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