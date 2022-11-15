Оккупированный Мариуполь умирает

Во временно оккупированном Мариуполе смертность по сравнению с довоенными показателями выросла в четыре-пять раз.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"В Мариуполе еженедельно умирает около 150 человек. Уровень смертности вырос в четыре-пять раз по сравнению с довоенным периодом. Поэтому россияне принесли с собой смерть и безнадежность", - говорится в сообщении.

По информации горсовета, ежедневно в городе умирает в среднем 25 человек, рождается около 5-6 детей. До полномасштабного вторжения россиян в Мариуполе на свет появлялось около 50 деток еженедельно.

Отмечается, что "под оккупацией город умирает".

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Джерело: https://t.me/infosprotyv/6146

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