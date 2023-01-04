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Около 100 судов заблокированы в «зерновом коридоре»

Около 100 судов заблокированы в «зерновом коридоре»

Сейчас в Босфоре заблокированы и ожидают инспекцию 94 судна, которые идут по «зерновому коридору». Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

«В Босфоре 94 судна ожидают инспекцию: 69 судов — пустые под загрузку, а 25 — уже загружены агропродукцией. Российская сторона в JCC системно тормозит проведение инспекций», — указано в сообщении.

Отмечается, суда ожидают в среднем более месяца. Например, балкер T-Med с пшеницей на борту ожидает инспекцию еще с начала ноября прошлого года.

Джерело: https://t.me/infonavigatorukraine/11550

Новости портала «Весь Харьков»

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