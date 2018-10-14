Около Лисичанска вертолет ОС сбил еще один российский БПЛА

Сегодня утром в небе над Лисичанском снова был замечен российский БПЛА. В этот раз для его уничтожения был задействован вертолет Ми-24. Чтоб больше на школу ничего не падало.

Около 8 часов утра ПВО засекло воздушную цель, которая была идентифицирована как беспилотный летательный аппарат «Орлан-10». Такие БПЛА находятся на вооружении вооруженных сил РФ. Цель маневрировала, по всей видимости, выполняя разведывательный полет по маршруту Лисичанск - Северодонецк. Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев решил сегодня для уничтожения цели использовать вертолет огневой поддержки Ми-24.

После визуального обнаружения цели экипаж вертолета начал ее преследование. «Российский беспилотник интенсивно маневрировал по высоте и часто менял курс, но это его не спасло.», - сообщает пресс-служба штаба ОС. Сбит БПЛА российских оккупационных войск был сбит в районе населенного пункта Боровское меткой очередью. Около 10 утра подразделения наземных войск ОС нашли обломки и окончательно идентифицировали модель.

Как мы уже сообщали, вчера над Лисичанском уже были засечены два ударных БПЛА противника, один из которых был сбит, а второму удалось уйти на неподконтрольную территорию ОРЛО.

Источник: petrimazepa.com

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