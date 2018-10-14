Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:23
Просмотров: 46

Около Лисичанска вертолет ОС сбил еще один российский БПЛА

Около Лисичанска вертолет ОС сбил еще один российский БПЛА

Сегодня утром в небе над Лисичанском снова был замечен российский БПЛА. В этот раз для его уничтожения был задействован вертолет Ми-24. Чтоб больше на школу ничего не падало.

Около 8 часов утра ПВО засекло воздушную цель, которая была идентифицирована как беспилотный летательный аппарат «Орлан-10». Такие БПЛА находятся на вооружении вооруженных сил РФ. Цель маневрировала, по всей видимости, выполняя разведывательный полет по маршруту Лисичанск - Северодонецк. Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев решил сегодня для уничтожения цели использовать вертолет огневой поддержки Ми-24.

После визуального обнаружения цели экипаж вертолета начал ее преследование. «Российский беспилотник интенсивно маневрировал по высоте и часто менял курс, но это его не спасло.», - сообщает пресс-служба штаба ОС. Сбит БПЛА российских оккупационных войск был сбит в районе населенного пункта Боровское меткой очередью. Около 10 утра подразделения наземных войск ОС нашли обломки и окончательно идентифицировали модель.

Как мы уже сообщали, вчера над Лисичанском уже были засечены два ударных БПЛА противника, один из которых был сбит, а второму удалось уйти на неподконтрольную территорию ОРЛО.

Источник: petrimazepa.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Военнослужащие ВСУ продолжают выполнять задачу по ликвидации последствий пожара на арсенале неподалеку от Ични. ФОТО
Сегодня 07:32    67
Как «наваросы» на гастроли в Америку ездили
13.10.2018 10:08    310
СБУ отримала чергові докази організації російськими спецслужбами кібератак на об’єкти критичної інфраструктури України
13.10.2018 09:35    96
Только Россия блокирует введение миротворцев на Донбасс, - спецпредставитель Госдепа
13.10.2018 06:44    136
Путин открывает ливийский фронт для Европы
12.10.2018 10:08    355
СМИ назвали имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей
12.10.2018 07:40    194
Экс-беркутовец осужден на девять лет за передачу информации боевикам
12.10.2018 06:08    238
Курт Уолкер пригрозил Москве большими потерями, если Россия попытается захватить новые территории в Украине
11.10.2018 07:08    427
В Ровенской области шпион и диверсант отправился в тюрьму
11.10.2018 06:55    145
ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. Британцы оставят Москву без электричества в случае войны
10.10.2018 09:51    276
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 