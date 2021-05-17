Около полусотни пьяных водителей сели за руль в эти выходные

На Харьковщине в ДТП погибли два человека. ВАЗ столкнулся с грузовым автомобилем, который двигался в попутном направлении и проводил дорожные работы. По данным правоохранителей, водитель легковушки перенес инсульт и иногда внезапно терял сознание.

Виктор Забашта, директор «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»:

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули водій та пасажирка автомобілю ВАЗ: це чоловік 54 роки і жінка 48. Бригада прибула через шість хвилин, але вони застали смерть ще до прибуття бригади. За два вихідних дні було 39 учасників дорожньо-транспортних пригод, з них 24 постраждало і 16 доправлено до лікарень.

Еще одно ДТП с пострадавшими произошло в Индустриальном районе по улице Библика. По информации национальной полиции в Харьковской области, ночью дорогу не поделили ВАЗ и Chevrolet. В результате аварии медики госпитализировали водителя и пассажирку первого автомобиля, они получили ссадины. В ситуации разбирается следственно-оперативная группа. На Салтовке произошло столкновение трамвая и иномарки. От удара сильно повредило бампер автомобиля, без скорой помощи и в этом случае не обошлось. Зато на улице Клочковской, хотя машина сильно повредилась во время аварии, водитель отделался лишь испугом.

Водитель врезался в столб – от удара электроопора рухнула на багажник иномарки. По предварительной информации, водитель был пьян. Как отмечали свидетели, он на некоторое время исчез, оставив деньги и ключи от машины.

На водителя, который вскоре вернулся на место ДТП, патрульные составили административный протокол за то, что сел пьяным за руль.

Дмитрий Гайдук, представитель УПП в Харьковской области:

Під час складання адміністративних матеріалів, патрульні виявили у кермувальника ознаки алкогольного сп’яніння. Від огляду на стан сп’яніння за допомогою приладу драгера також у наркоцентрі водій відмовився у присутності двох свідків.

Всего за минувшие выходные патрульными было составлено 810 постановлений за нарушение правил дорожного движения, а также 48 админпротоколов на водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии.

Агентство Телевидения Новости