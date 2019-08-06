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Окружний адмінсуд повернув посаду прокурору-власнику "бабусиного позашляховика"

Окружний адмінсуд повернув посаду прокурору-власнику бабусиного позашляховика

Дмитро Сус був звільнений з ГПУ у вересні 2017-го

Суддя Окружного адмінсуду Києва Руслан Арсірій задовольнив позов експрокурора департаменту економічних злочинів Генпрокуратури Дмитра Суса і скасував наказ ГПУ про його звільнення. Фото рішення суду опублікував у Facebook член Ради громадського контролю при НАБУ Роман Маселко.

Юрист пише, що рішення було винесено, незважаючи на запевнення судді про блокування роботи ОАСК через обшуки.

"26 липня під час обшуку НАБУ суддя Арсірій розповідав усім, що робота суду повністю заблокована і всі справи відкладено. Може і так, але ось саме в цей день Арсірій провів судове засідання у справі Суса, яке припадало пилом два роки. І вже 1 серпня, як раз перед врученням підозр Вовку енд ко, з'явилося рішення про скасування наказу про звільнення Суса", – повідомляє Маселко.

Сус був звільнений з ГПУ у вересні 2017-го. До цього він двічі притягувався ГПУ до дисциплінарної відповідальності. Перший раз догану було винесено після скандалу з "бабусиним" позашляховиком Audi Q7, який він не вказав у декларації. Другий – за відсутність у його декларації автомобіля Citroen CA, кімнати в прокурорському гуртожитку в Києві, а також інформації про продаж авто Peugeot і Citroen.

У березні 2019-го судом було скасовано перший наказ про винесення догани.

Сус використовував цей юридичний факт для відновлення на посаді, аргументувавши, що без першої догани звільнення має вважатися необґрунтованим.

Крім того, Сус зазначив, що в наказі про його звільнення була допущена помилка в написанні його посади.

Раніше САП передала в суд обвинувальний акт проти Дмитра Суса. Його підозрюють у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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