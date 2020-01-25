"Окупація Буковини": як помилка Офісу Зеленського спричинила скандал в Румунії

Помилка в перекладі заяви Володимира Зеленського до дня Соборності України викликала політичний скандал у Румунії, який на вимогу місцевого МЗС довелось гасити послу України.

Експерти вказують, що цей скандал може негативно позначитись на стосунках Румунії та України, а проблема може бути не тільки в перекладі, але і в самій промові президента.

23 січня величезна кількість румунських видань вийшли із заголовками про те, що Зеленський звинуватив Румунію в окупації української Північної Буковини після Першої світової війни.

Після цього у Міністерстві закордонних справ Румунії зажадали від української сторони пояснень таких заяв, а представник румунської дипломатії звернувся до посла України роз'яснити позицію Володимира Зеленського. Секретар МЗС Румунії навіть мав з цього приводу розмову з українським послом.

"Румунська сторона вимагає роз'яснень щодо згадок про Румунію, які з'явилися в нещодавній публічній промові президента України, висловлює здивування ним та наголошує на необхідності правильного розуміння історії", - йдеться у пресрелізі МЗС Румунії.

Скандал спричинило звернення Володимира Зеленського до українців на День Соборності, в якому він згадав про історичні події столітньої давнини.

Одна з численних статей в Румунії

"Невдовзі УНР залишила Київ під натиском більшовиків, більшість території Галичини зайняли польські війська. Північну Буковину - румуни, а Закарпаття відійшло Чехословаччині", - заявив Зеленський.

Проте в англійському перекладі цієї частини звернення працівники Офісу президента використали не слово "зайняли" (taken), а "окупували" (occupied).

Це викликало обурення румунів, адже Північна Буковина офіційно відійшла до складу Румунії за результатами післявоєнних мирних договорів. Тож Румунія ні в якому разі не погоджується з терміном "окупація". Хоча частина українських експертів та політиків все ж схильні використовувати цей термін.

Врешті в ситуацію змушений був втрутитись посол України в Румунії Олександр Баньков.

На своїй сторінці у Facebook він пояснив, що в українській версії звернення мови про окупацію немає, а все спричинила проста помилка перекладу на англійську мову.

При цьому він наголосив, що цю помилку дуже швидко виправили.

"Хоча це офіційний переклад, але все ж таки це переклад, який не змінює оригінальний текст", - написав пан посол.

Олександр Баньков нагадав про історичний контекст подій 1918 року і розпаду Австро-Угорської імперії, а також про те, що певні території не мали міжнародного визнаного суверенітету.

"Тому їхнє поглинання сусідніми країнами не може розглядались як "окупація", - написав дипломат.

Він уточнив, що заголовки у пресі про те, що Зеленський нібито звинуватив Румунію в окупації Північної Буковини чи президент переглядає історію як Путін, є неправильною інтерпретацією.

Чи вся проблема у перекладі?

В коментарі ВВС News Україна експерт центру "Нова Європа" Леонід Літра зауважив, що ця ситуація може негативно позначитись на взаєминах двох країн.

"Це створило серйозний негативний фон для України в Румунії. Наратив, який створювався в румунських медіа після цієї заяви, підриває довіру Румунії до України", - вважає пан Літра.

Він зауважує, що за останні шість років вдалося дуже багато зробити у відносинах країн, але такі заяви грають в мінус діалогу.

"Румунія, нарівні з Польщею - одна з двох сусідок України, яка однозначно є нашим союзником в боротьбі з російською агресією. Було б набагато доречніше нагадати, хто окупував Крим і частину Донбасу", - вважає експерт.

При цьому він вказує, що проблема тут не тільки у неправильному перекладі, а й у піднятті теми Північної Буковини загалом.

"Навіщо було акцентувати увагу на Північній Буковині? У складі України є території, які не завжди належали країні. Якщо всі будуть таке казати, як реагуватиме Київ?" - вказує аналітик.

На його думку, такі речі краще в промовах не згадувати, щоб не викликати подібних скандалів.

Показово, що минулого року виник скандал через відео про нібито захоплення Румунією Буковини.

В 1940 році Радянський Союз зайняв Північну Буковину й ці території відійшли від Румунії до УРСР.

В останні роки між Україною та Румунією також виникав скандал щодо ухвалення закону про освіту, який викликав застереження румунів щодо прав своєї громади на Буковині та Закарпатті.

Проте той скандал вдалось залагодити після тривалих перемовин.

Раніше між країнами були територіальні суперечки через острів Зміїний та шельф навколо нього.

Спір вирішили в міжнародному суді ООН. Рішення не задовольнило ні всі позиції України, ні Румунії, але все ж було вигідніше Бухаресту.

Источник: bbc.com

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