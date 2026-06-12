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Окупаційна адміністрація продовжує реалізовувати проєкти масштабної житлової забудови на тимчасово окупованій Херсонщині

Окупаційна адміністрація продовжує реалізовувати проєкти масштабної житлової забудови на тимчасово окупованій Херсонщині

Цього разу мова йде про східну частину Новоолексіївки, де загарбники планують звести багатоквартирні будинки, соціальну інфраструктуру та нові житлові квартали майже для двох тисяч мешканців.

На папері такі проєкти подаються як черговий доказ «розвитку регіону». Однак реальна ситуація свідчить про інше: тисячі місцевих жителів досі не отримали належної компенсації за втрачене або пошкоджене житло.

Для кого окупанти будують нові квартали:

▶️Окупаційна влада активно розширює житловий фонд на захоплених територіях.

▶️Нові будинки розраховані насамперед на російських чиновників, силовиків, військових та завезених спеціалістів.

▶️Місцеві мешканці продовжують роками чекати на вирішення власних житлових проблем.

▶️Паралельно окупанти звітують про нові будівельні проєкти, створюючи картинку «відновлення» регіону.

Особливо цинічно ситуація виглядає на фоні так званої «видачі квартир» на ТОТ. За інформацією ЦНС, людям нерідко передають житло, яке потребує капітального ремонту, має серйозні пошкодження або взагалі непридатне для комфортного проживання.

▶ ️Детальніше про нові житлові проєкти окупантів на ТОТ — читайте за посиланням (https://sprotyv.org.ua/novobudovy-ne-dlia-mistsevykh/).

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/8628

Новости портала «Весь Харьков»

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