Окупант не втече ― розвідники продовжують ліквідацію ворога на південному фронті
Воїни підрозділів активних дій ГУР МО України, які виконують бойові завдання на південному фронті, знищують загарбників та російську техніку за допомогою артилерії та FPV дронів.
На відео ― результати бойової роботи воєнних розвідників за тиждень: успішні удари по особовому складу та укріпленнях окупаційної армії рф, замаскованій ворожій артилерії, військовій техніці та транспортних засобах загарбників, а також ефектне знищення у повітрі російських розвідувальних БПЛА.
Боротьба триває ― окупант не втече!
▶ ️ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений воєнний злочин буде справедлива відплата
Слава Україні!
Джерело: gur.gov.ua