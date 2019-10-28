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Окупанти атакують: СЦКК фіксує нові провокації на Донбасі

Окупанти атакують: СЦКК фіксує нові провокації на Донбасі

У штабі ООС повідомили про нові обстріли на лінії розмежування, які можна назвати умисною провокацією росісько-окупаційних військ.

За даними української сторони СЦКК, вчора було зафіксовано обстріли поблизу населених пунктів Новолуганське, Зайцеве Північне, Луганське, Новгородське із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм (4 міни) та 82 мм (16 мін).

Сьогодні ж окупаційні війська здійснили черговий обстріл поблизу населеного пункту Новолуганське із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм (3 міни).

«Така системна цинічна поведінка свідчить про зацікавленість окупантів в подальшому загостренні конфлікту», — зауважили в СЦКК.

Раніше стало відомо про те, що українська сторона зафіксувала обстріли ділянки розведення біля Золотого та вогонь ворожої артилерії на Приазов’ї.

Источник: sprotyv.info

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