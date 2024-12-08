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Окупанти атакували Харківщину дронами та КАБами: ситуація за добу

Окупанти атакували Харківщину дронами та КАБами: ситуація за добу

Протягом доби у Харківській області під обстрілами перебували населені пункти Чугуївського та Богодухівського районів. Зафіксовані удари дронів та КАБів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 23:22 в селі Коробчине Чугуївського району внаслідок обстрілу горіла трава. Виявлено уламки ворожого БпЛА на території приватного будинку. Пошкоджень та постраждалих немає.

Поблизу села Орішанка Богодухівського району близько 14:45 зафіксували влучання двох КАБів на відкритій місцевості. Інформація про постраждалих та пошкодження не надходила.

Після 14:00 години у с. Качалівка Богодухівського району від вибуху невідомого вибухонебезпечного предмета постраждала дитина. 12-річний хлопчик дістав уламкові поранення: пристрій, який дитина підняла із землі, вибухнув у руці. Постраждалого госпіталізували, стан середній.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 24 людини, зокрема двоє дітей.

Агентство Телевидения Новости

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