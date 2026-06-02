Окупанти атакували один з ключових об’єктів Нафтогазу на Харківщині

Армія рф завдала комбінованого удару по одному з ключових об’єктів Нафтогазу на Харківщині.

Про це повідомляє компанія Нафтогаз.

Спочатку об’єкт атакували безпілотниками. Приблизно за годину росіяни завдали повторного удару ракетами.

«Це свідома тактика терору. Так росіяни намагаються завдати максимальної шкоди не лише інфраструктурі, а й людям, які рятують, ремонтують і відновлюють. Саме така тактика спричинила трагічні наслідки в ніч на 5 травня, коли загинули наші колеги та рятувальники ДСНС», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Після трагічних подій травня Група Нафтогаз переглянула підходи до безпеки та посилила протоколи реагування під час ліквідації наслідків атак. Це дозволяє мінімізувати ризики для працівників, які працюють на об’єктах критичної інфраструктури.

На місці працюють відповідні служби. Масштаби пошкоджень уточнюються.

