Окупанти атакували Україну рекордною кількістю дронів: з 472 БпЛА вдалося збити 210

З 31 травня по 1 червня рф запустила по Укріїні 479 засобів повітряного нападу. Основними напрямки атаки стали Харківщина, Сумщина, Житомирщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Для атаки на Україну рф застосувала:

472 ударні БпЛА Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Міллерово, Шаталово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ;3 балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23» із Курської та Воронезької областей;4 крилаті ракети повітряного та наземного базування Х-101, «Іскандер-К».

Станом на 13:30 протиповітряною обороною знешкоджено 385 засобів повітряного нападу противника: 210 БпЛА Shahed та безпілотників інших типів; три крилаті ракети Х-101 та «Іскандер-К» на сході, півдні, півночі, заході та в центрі країни.

213 – збито вогневими засобами ураження, 172 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 18 локаціях.

Агентство Телевидения Новости