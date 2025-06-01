Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:22
Просмотров: 45

Окупанти атакували Україну рекордною кількістю дронів: з 472 БпЛА вдалося збити 210

Окупанти атакували Україну рекордною кількістю дронів: з 472 БпЛА вдалося збити 210

З 31 травня по 1 червня рф запустила по Укріїні 479 засобів повітряного нападу. Основними напрямки атаки стали Харківщина, Сумщина, Житомирщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Для атаки на Україну рф застосувала:

472 ударні БпЛА Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Міллерово, Шаталово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ;3 балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23» із Курської та Воронезької областей;4 крилаті ракети повітряного та наземного базування Х-101, «Іскандер-К».

Станом на 13:30 протиповітряною обороною знешкоджено 385 засобів повітряного нападу противника: 210 БпЛА Shahed та безпілотників інших типів; три крилаті ракети Х-101 та «Іскандер-К» на сході, півдні, півночі, заході та в центрі країни.

213 – збито вогневими засобами ураження, 172 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 18 локаціях.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Росіяни завдали ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: є загиблі та поранені
Сегодня 12:48    99
Актуальні події 26 – 31 травня 2025 року
Сегодня 10:55    87
Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ
Сегодня 10:42    81
За тиждень Нацбанк продав 653 мільйонів доларів
Сегодня 10:17    79
Поблизу Мелітополя підірвали потяг з товарними та паливними цистернами, який прямував у Крим
Сегодня 10:04    90
Брехня: «на Львівщині військовий 80 ОДШБр ЗСУ вкрав сумку з грошима у 69-річної жінки»
Сегодня 09:52    97
Іван Климишин «Крук» — лицар УПА (1918 — †7 травня 1944)
Сегодня 09:40    84
7 октября палестинцы получили приказ не похищать женщин и детей – а убивать их
Сегодня 09:28    92
Напад Китаю на Тайвань "може бути неминучим" - Хегсет
Сегодня 09:16    98
росіяни планують завезти “гастролерів” з мордовії до ТОТ Херсонщини
Сегодня 09:04    93
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 