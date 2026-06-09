Окупанти били по Харківщині ракетами Х-59, авіабомбами та дронами різних типів: наслідки обстрілів

Протягом доби під обстрілами перебували Харків і 30 населених пунктів області. Троє людей загинули, 25 постраждали, зокрема троє дітей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові постраждали 16 людей, з яких гострої реакції на стрес зазнали дівчата 11 і 16 років та однорічний хлопчик. Пошкоджено дев’ять багатоквартирних будинків, будівля комунального підприємства, адмінбудівлю, церкву, кафе, 37 автомобілів.

У Чугуєві загинули чоловіки 56 і 70 років та 22-річна жінка, зазнали гострої реакції на стрес жінки 71 і 65 років та 70-річний чоловік. Пошкоджено два багатоквартирні будинки, магазин, чотири гаражі та два автомобілі.

У селищі Великий Бурлук постраждали чоловіки 40 і 39 років; у Богодухові постраждав 69-річний чоловік; у селі Вишневе Старосалтівської громади зазнала поранень 49-річна жінка; у селі Черкаські Тишки Циркунівської громади постраждав 43-річний чоловік; у селі Хотімля Старосалтівської громади зазнав поранень 30-річний чоловік.

Для ударів по Харківщині окупанти застосували п’ять ракет Х-59, сім КАБ, 11 БпЛА «Герань-2», один БпЛА «Ланцет», шість БпЛА «Молнія», 15 FPV-дронів та 19 БпЛА, тип яких встановлюється.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено два приватні будинки, господарчу споруду, автомобіль, адмінбудівлю, причіп вантажного автомобіля (м. Богодухів), два приватні будинки (с. Івано-Шийчине, с. Гур’їв), магазин (с. Максимівка), будинок культури (с. Писарівка), приватний будинок, електромережі (с. Сінне), два приватні будинки, господарчі споруди (с. Клинова-Новоселівка), приватний будинок, господарчі споруди (с. Лютівка), автомобіль (с. Рясне);у Куп’янському районі пошкоджено два автомобілі (сел. Великий Бурлук, с. Борівське), приватний будинок, складське приміщення (с. Великі Хутори), два приватні будинки (с. Старовірівка, с. Мирне), багатоповерховий будинок (с. Приколотне);в Ізюмському районі пошкоджено фермерське господарство (с. Сухий Яр), приватний будинок (с. Оскіл);у Харківському районі пошкоджено автомобіль, трактор (с. Черкаські Тишки), автомобіль (с. Циркуни);у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Далеке);у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Вишневе), приватний будинок (с. Зарічне).

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