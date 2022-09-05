Окупанти бунтують на півдні, а Сумщину знову обстріляли. Головні новини ночі та ранку

● На Сумщині за добу було близько 40 «прильотів». Упродовж 4 вересня російські війська обстрілювали північні громади Сумської області з мінометів – зафіксовано майже 40 прильотів. Про це повідомив глава Сумської ОВА Дмитро Живицький.

● На півдні загарбники бунтують через погане забезпечення. російські солдати 127-го полку 1-го армійського корпусу, що перебувають на півдні України, влаштували бунт, одна із причин якого – незадовільне всебічне забезпечення: на передових позиціях особовий склад залишився навіть без води. Про це повідомили в ОК «Південь».

● Шмигаль обговорив із Шольцом можливі поставки німецьких танків в Україну.

- Перш за все збільшувати ті види важкого озброєння, які вже були поставлені, або будуть поставлені найближчим часом: РСЗО MARS-2, САУ Panzerhaubitze 2000, ППО IRIS-T та зенітні установки «Гепард». Водночас говорили і про можливі поставки нової номенклатури, зокрема німецьких танків.

Джерело: https://t.me/spravdi/16579

Новости портала «Весь Харьков»