Окупанти донесли батькам про заборону використання української мови у захоплених школах

На тимчасово окупованих територіях росіяни перетворюють школи на осередки промивання мізків.

Перед початком навчального року адміністрації нагадали батькам про "кримінальну відповідальність" за "екстремізм" дітей.

Зокрема, заборонили дітям розмовляти українською та пригрозили занесенням до "чорного списку нелояльних".

▶ ️Центр національного спротиву закликає долучатися до Руху опору (https://tinyurl.com/opirUA) й передавати інформацію про окупантів та зрадників за посиланням (https://t.me/official_sprotyv_bot).

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7563

