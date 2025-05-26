Окупанти готують черговий фарс
У Херсонській області на базі “виборчої комісії” терористів створюють постійно діючий “волонтерський штаб” — нібито для плетіння сіток і виготовлення окопних свічок.
Але насправді — це майданчик для вербування “волонтерів”, які пізніше забезпечать картинку “явки” на фейкових “виборах”.
москва діє за схемою:
1. Спочатку — “волонтерство”
2. Потім — співпраця з армією ворога
3. Згодом — участь у легалізації окупації
Не стань частиною цього фарсу.
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Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6993