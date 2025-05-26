Окупанти готують черговий фарс

У Херсонській області на базі “виборчої комісії” терористів створюють постійно діючий “волонтерський штаб” — нібито для плетіння сіток і виготовлення окопних свічок.

Але насправді — це майданчик для вербування “волонтерів”, які пізніше забезпечать картинку “явки” на фейкових “виборах”.

москва діє за схемою:

1. Спочатку — “волонтерство”

2. Потім — співпраця з армією ворога

3. Згодом — участь у легалізації окупації

Не стань частиною цього фарсу.

Повідом про ворога: https://t.me/official_sprotyv_bot

Долучайся: https://tinyurl.com/opirUA

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6993

Новости портала «Весь Харьков»