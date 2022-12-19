Окупанти готуються до вуличних боїв у Мелітополі

Крім того, росіяни перестали випускати мешканців на підконтрольну Україні територію

Що сталося. Загарбники готуються до вуличних боїв у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

Джерело. Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

Деталі. Мер наголосив, що бетонні оборонні споруди «зуби дракона» росіяни розставляють неподалік цивільних – посеред центральних вулиць та житлових кварталів.

«Досвід інших деокупованих міст України підказує рашистам – їхні бетонні «лего» їм не допоможуть. Скоріше завадять самим окупантам тікати швидше з української землі», – пояснив Федоров.

Голова додав, що окупанти також перестали випускати місцевих із міста. За тиждень із захоплених територій 4-х областей до Запоріжжя вони випустили всього 174 людини, а починаючи з 15 грудня не випускають з окупації жодного мешканця.

Водночас загарбники посилили фільтрацію і на альтернативних шляхах евакуації, через Донеччину або Крим, звідки українці могли дістатися Грузії, Естонії чи Латвії. Тепер російські прикордонники стали частіше розвертати українські автівки назад до рф.

Джерело: mind.ua

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