Окупанти масово стягують техніку на Донбас: заява української сторони СЦКК

Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові факти порушень Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Протягом минулої доби виявлено та зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 204 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей. Про це йдеться у повідомленні штабу операції Об’єднаних сил у соціальній мережі Facebook.

В зоні дій так званого «1 армійського корпусу», всього розміщено озброєння та військової техніки 2 одиниці, з них:

● військова присутність в зоні безпеки в районі НОВОСЕЛІВКА ДРУГА (23 км від лінії зіткнення) – БТР (1 одиниця); БМП (1 одиниця).

В зоні дій так званого «2 армійського корпусу», всього розміщено озброєння та військової техніки 202 одиниць, з них:

● з порушенням лінії відведення в районах:

БУГАЇВКА (37 км від лінії зіткнення) – самохідні гаубиці (12 одиниць); буксирувані гаубиці (8 одиниць); РСЗВ (1 одиниця); буксирувані протитанкові гармати (4 одиниці);

ШИМШИНІВКА (27 км від лінії зіткнення) – буксирувана протитанкова гармата (1 одиниця); самохідна гаубиця (1 одиниця);

● з порушенням районів зберігання в районах:

БУГАЇВКА (37 км від лінії зіткнення) – ЗРК (2 одиниці); міномети (6 одиниць); танки (20 одиниць);

ШИМШИНІВКА (27 км від лінії зіткнення) – танки

(21 одиниця); міномети (6 одиниць);

● військова присутність в зоні безпеки в районах:

БРЯНКА (46 км від лінії зіткнення) – БМП (1 одиниць); зенітна установка (1 одиниця);

БУГАЇВКА (37 км від лінії зіткнення) – ББМ (56 одиниць); ЗУ (2 одиниці);

ШИМШИНІВКА (27 км від лінії зіткнення) – ББМ (54 одиниць); ЗУ (4 одиниці); радіорелейні станції (2 одиниці).

Робота СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях регулярно супроводжується перешкодами з боку збройних формувань Російської Федерації.

Так, на блокпості біля ПЕТРІВСЬКЕ представники збройних формувань не пропустили патруль Місії в район ПЕТРІВСЬКЕ та на блокпості біля ОЗЕРЯНІВКА представник збройних формувань не пропустив патруль Місії далі на південь.

Також, БПЛА СММ малого радіуса дії зазнавали впливу перешкод сигналу GPS у результаті застосування засобів РЕБ противника під час двох польотів поблизу ЯСИНУВАТА.

Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про ведення ними активних заходів бойової підготовки задля створення умов подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення.

Підрозділи Об’єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії РФ. Збройні Сили України дотримуються Мінських домовленостей та відкривають вогонь виключно у тих випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров’я українських воїнів та мирних громадян.

Источинк: sprotyv.info

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