Окупанти можуть влаштувати провокації та використати цивільних, як щит

Що ще кажуть мери Мелітополя та Енергодара про «евакуацію»

За даними міського голови Мелітополя Івана Федорова, загарбники під час так званої швидкої евакуації першочергово рятуватимуть своїх «гастролерів», яких було навезено з рф.

- До 24 лютого у Мелітополі проживало понад 150 тисяч людей, а після повномасштабного вторгнення щонайменше половина – виїхали. Але людей менше не стало, бо окупанти завезли своїх: військовослужбовців, спецслужбовців, поліцейських, рятувальників, учителів.

Федоров зазначив, що з Токмака до Бердянська кожні 20-30 хвилин їде автобус або колона: цивільних людей, яких залишають у Бердянську, у цих автобусах – лише третина, а інші – це переодягнені окупанти, і їх везуть до Маріуполя.

- У Токмаку наразі шалені черги за хлібом, бензин закінчився на більшості заправок і людей виписують з лікарень. Загарбники попередили, якщо почують звуки пострілів, то одразу повністю знеструмлять місто, а отже, зникне водопостачання.

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що окупанти оголосили про «евакуацію» з міста-супутника ЗАЕС і ще 17 населених пунктів області через «посилення обстрілів».

- Виключити провокації з боку самих окупантів, які все ще перебувають на території Енергодара, не може ніхто. Тому не панікуйте, але будьте обережними, максимально уникайте будь-яких контактів із військовими рф і не вірте їхнім обіцянкам – уже давно всім відомо, чого вартує слово окупанта.

Джерело: https://t.me/spravdi/28783

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