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Окупанти на ТОТ України знову підвищують тарифи на “комуналку”, якої не існує

Окупанти на ТОТ України знову підвищують тарифи на “комуналку”, якої не існує

На ТОТ України знову піднімають тарифи. Вода з кранів не тече, опалення не вмикали навіть взимку, світло — через день. Але +11,5% до вартості «послуг» доведеться викласти вже з 1 липня.

Фактично жителів окупованих територій змушують платити за повітря. У багатьох населених пунктах не було навіть натяку на опалювальний сезон. Люди жили в холоді, без світла, з перебоями водопостачання або повною його відсутністю. Каналізація не працює. Про вивіз сміття навіть у таких містах, як Донецьк, Луганськ чи Маріуполь, взагалі не йдеться.

ЦНС фіксує всі випадки знущання над нашими громадянами. Винні відповідатимуть.

Повідомляй про окупантів у наш анонімний чат-бот https://t.me/official_sprotyv_bot та долучайся до Руху опору https://tinyurl.com/opirUA

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7055

Новости портала «Весь Харьков»

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