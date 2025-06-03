Окупанти на ТОТ України знову підвищують тарифи на “комуналку”, якої не існує

На ТОТ України знову піднімають тарифи. Вода з кранів не тече, опалення не вмикали навіть взимку, світло — через день. Але +11,5% до вартості «послуг» доведеться викласти вже з 1 липня.

Фактично жителів окупованих територій змушують платити за повітря. У багатьох населених пунктах не було навіть натяку на опалювальний сезон. Люди жили в холоді, без світла, з перебоями водопостачання або повною його відсутністю. Каналізація не працює. Про вивіз сміття навіть у таких містах, як Донецьк, Луганськ чи Маріуполь, взагалі не йдеться.

ЦНС фіксує всі випадки знущання над нашими громадянами. Винні відповідатимуть.

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Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7055

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