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09.12.2024 16:27
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Окупанти накрили артилерією прикордонну громаду на Харківщині

Окупанти накрили артилерією прикордонну громаду на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 9 грудня. Триває 1020 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби на фронті відбулося 102 бойові зіткнення. 

Протягом доби противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по Відродженівському Харківської області. 

На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Глибокого та Вовчанська, одна атака противника триває.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня двічі намагався просунутися до позицій ЗСУ в районі Лозової та Загризового, одну атаку успішно відбито, триває бій. 

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

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