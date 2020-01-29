Окупанти намагаються приховати від ОБСЕ «діяльність» біля лінії розведення сил – заява СЦКК

Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові перешкоджання виконання представниками СММ ОБСЄ мандату Місії біля ділянок розведення сил та засобів зі сторони збройних формувань Російської Федерації.

Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

У щоденному звіті від 27 січня 2020 року СММ ОБСЄ інформує, що 25 та 26 січня на блокпості приблизно за 3 км північніше ділянки розведення сил та засобів в районі населеного пункту Петрівське представники збройних формувань Російської Федерації знову заборонили патрулю Місії проїзд на південь у напрямку ділянки розведення в районі Петрівського. Обмеження свободи пересування патрулів СММ фіксуються щоденно протягом тижня.

Крім того, у ці ж дні, пролітаючи над населеним пунктом Петрівське, БПЛА СММ малого радіуса дії зазнавав впливу перешкод сигналу GPS (за оцінкою, ймовірно внаслідок глушіння).

Такі дії можуть мати за мету приховати діяльність збройних формувань Російської Федерації та порушення Мінських домовленостей.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін наголошує, що дії по перешкоджанню виконання представниками СММ ОБСЄ мандату Місії є неприпустимими.

Источник: sprotyv.info

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