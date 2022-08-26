Окупанти намагаються відновити наступ в напрямку Барвінкового під Ізюмом

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 26 серпня. 184 доба війни.

На Харківському напрямку окупанти продовжують вести бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів. Здійснили обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії біля Варварівки, Удів, Слатиного, Петрівки, Борщової, Великих Проходів, Піщаного, Руських Тишків, Шестакового, Слобожанського, Андріївки та Гусарівки. Також ворог завдав авіаційних ударів неподалік Мосьпанового, Первомайського та Байрака. Вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Питомник, Черкаська Лозова і Шестакове.

На Слов’янському напрямку противник намагається відновити наступ в напрямку населеного пункту Барвінкове. Зафіксовано обстріли поблизу Чепіля, Бражківки, Богородичного та Костянтинівки. Завдав авіаударів біля Бражківки та Залимана. Вів наступальний бій у напрямку Карнаухівки, успіху не мав, відійшов. Вів повітряну розвідку в районі Нової Дмитрівки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости