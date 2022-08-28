Окупанти не припиняють обстріли Харківщини: є поранені

28 серпня близько 00:10 окупанти завдали ракетного удару по м. Південне. Окупанти влучили на територію нефункціонуючого дитячого табору: пошкоджено адмінбудівлю, житловий корпус та їдальню. Внаслідок обстрілу утворилась воронка розміром 3×5 метрів.

Попередньо, окупанти випустили по місту ракету типу С-300.

27 серпня близько 19 години ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл смт Золочів Богодухівського району. У результаті обстрілу поранено 71-річного чоловіка.

Близько 3 години російська армія обстріляла смт Слатине, повністю зруйновано домоволодіння. Поранено 60-річного чоловіка.

За процесуального керівництва Харківської, Богодухівської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости