Окупанти обстріляли Центральний ринок Херсона: один загиблий, дев’ятеро поранених

18 квітня російські війська обстріляли з артилерії район Центрального ринку Херсона. Через це загинула людина, ще дев’ятеро — зазнали поранень.

Про це повідомили голова Офісу президента Андрій Єрмак та голова ОВА Олександр Прокудін, пише Громадське.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін зранку 18 квітня заявив, що росіяни обстрілюють центр Херсона. Він закликав людей залишатися в укриттях.

Кореспонденти «Суспільного» розповіли, що російський обстріл вибив скло у головному павільйоні та кіосках ринку.

Прокудін повідомив, що кількість поранених зросла до 7, також є 1 загиблий. «Поруч немає жодного військового об’єкта. Держава-терорист здійснила атаку по мирних херсонцях», — наголосив Прокудін.

Начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков нам у коментарі розповів, що потерпілі отримали уламкові пошкодження рук, ніг, а одна людина отримала поранення тулуба і живота. Наразі вони в лікарні — всі перебувають під наглядом лікарів.

Херсонська ОВА повідомила, що кількість поранених зросла до дев’яти.

Ситуація в регіоні

Херсонську область росіяни 17 квітня обстріляли 57 разів, випустивши 342 снаряди з важкої артилерії, безпілотників та авіації. Зокрема, по Херсону вдарили 6 разів.

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та споруди дитячого оздоровчого табору Білозерської селищної громади та лінію електропередач у Чорнобаївській сільській громаді. Через це у регіоні зазнала поранення одна людина.

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