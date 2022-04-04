Окупанти обстріляли житлові будинки в Барвінкове

Сьогодні близько 03:30 російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл міста Барвінкове Ізюмського району. Внаслідок цього пошкоджено житлові будинки, легкові автомобілі та сільгосптехніка.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Досудове розслідування триває.

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