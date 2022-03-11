Окупанти обстріляли інтернат для інвалідів

Окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат в селі Оскол на Харківщині. Про це повідомив голова ХОВА Олег Сінегубов

Влада встигла евакуювати у сусідній інтернат 73 людини, на момент ураження ворогом в інтернаті перебувало 330 людей.

Із них малорухомих — 50, пересуваються на візках — 10 підопічних.

Кількість постраждалих поки невідома.

Станом на 11 березня ворог через міцну оборону ЗСУ не може взяти наші позиції. Окупант хотів захопити місто за 2 дні, але потужний опір і на передовій, і в тилу не дав цього зробити.

Ворогу не залишається нічого іншого, як цинічно атакувати мирне населення. Найкритичнішою точкою залишається Ізюм. Сьогодні знову заплановані “зелені коридори”, повідомив Олег Сінегубов.

Це військовий злочин проти мирного населення, геноцид української нації!

Попри все Збройні Сили України продовжують тримати оборону і не віддадуть жодного сантиметра ворогу!

Агентство Телевидения Новости