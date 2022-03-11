Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:25
Просмотров: 174

Окупанти обстріляли інтернат для інвалідів

Окупанти обстріляли інтернат для інвалідів

Окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат в селі Оскол на Харківщині. Про це повідомив голова ХОВА Олег Сінегубов

Влада встигла евакуювати у сусідній інтернат 73 людини, на момент ураження ворогом в інтернаті перебувало 330 людей.

Із них малорухомих — 50, пересуваються на візках — 10 підопічних.

Кількість постраждалих поки невідома.

Станом на 11 березня ворог через міцну оборону ЗСУ не може взяти наші позиції. Окупант хотів захопити місто за 2 дні, але потужний опір і на передовій, і в тилу не дав цього зробити.

Ворогу не залишається нічого іншого, як цинічно атакувати мирне населення. Найкритичнішою точкою залишається Ізюм. Сьогодні знову заплановані “зелені коридори”, повідомив Олег Сінегубов.

Це військовий злочин проти мирного населення, геноцид української нації!

Попри все Збройні Сили України продовжують тримати оборону і не віддадуть жодного сантиметра ворогу!

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 