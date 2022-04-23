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Окупанти обстріляли смт Слатине: загинуло двоє мирних мешканців
Сьогодні російські військовослужбовці обстріляли смт Слатине Харківського району.
Снаряд влучив у житловий будинок. Внаслідок цього загинуло двоє чоловіків.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області.