Окупанти обстріляли транспорт медиків у Куп’янську

Протягом доби, що минула, обстрілів зазнали п’ять населених пунктів Харківської області. Інформація про постраждалих не надходила.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

До медиків звернулися 74-річна і 75-річна жінки, які постраждали у селищі Ківшарівка Куп’янської громади 22 серпня.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль, 2 господарчі споруди (сел. Слатине), склад, 2 трактори (сел. Коротич);

у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Приколотне); 3 автомобілі екстреної допомоги (м. Куп’янськ);

у Ізюмському районі пошкоджено ангар, господарче приміщення ферми (с. Вишнева), приватний будинок (сел. Борова).

Агентство Телевидения Новости