Окупанти обстріляли з авіації п’ять населених пунктів на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 24 липня. 516 доба війни.

Протягом доби ворог завдав 1 ракетного та 58 авіаційних ударів, здійснив понад 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнала портова інфраструктура та пункти зберігання зерна на півдні України, житлові будинки та інша інфраструктура.

Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Гур’їв Козачок та Піщане Харківської області. З мінометів та артилерії обстріляно райони понад 15 населених пунктів, зокрема: північно-східніше Леонівки Чернігівської області; східніше Бояро-Лежачів, Угроїди, південно-східніше Попівки Сумської області та Басов, Гур’їв Козачок, Гранів, Піщане, Козача Лопань, Гатище Харківської області.

На Куп’янському напрямку авіаудари фіксувалися біля Тернів, Вільшаної, Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Одрадне Харківської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом доби нашими захисниками було знищено 3 ударних БпЛА противника типу «Шахед-136».

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 3 засоби протиповітряної оборони, 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 4 станції радіоелектронної боротьби окупантів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости