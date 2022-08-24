Окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС щоб підняти хмари радіоактивного пилу

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● Рашисти використовують новий метод створення потрібної «картинки» на Запорізькій атомній станції для маніпуляції думкою громадськості та впливу на світове співтовариство. Мінометні обстріли передмість Енергодару віднедавна мають конкретну ціль: золовідвали Запорізької ТЕС.

● Це місця складування золи, яка утворюється в процесі роботи теплових електростанцій. Ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин та рівень радіації, що мінімум в 2,5 рази перевищує природний фон. При висиханні утворюють пил, який здатен переміщуватися на значні відстані.

● Внаслідок мінометних ударів по золовідвалах утворюються хмари пилу, які розносяться вітром по околицях Енергодара. Моніторинг радіаційного фону, який здійснюється поблизу атомної станції, вказує на підвищення рівня радіації. Окупанти намагаються представити ці дані як результати міфічних «обстрілів з боку ЗСУ».

Джерело: https://t.me/DIUkraine/1177

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