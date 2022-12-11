Окупанти «оголосили бій» власним дезертирам і з метою посіяти паніку вдарили по Горлівці

● Окупанти почали боротьбу з дезертирством у своїх лавах: на Луганщині загарбники отримують повідомлення про кримінальну відповідальність за залишення місць несення служби та пунктів постійної дислокації.

● У Запорізькій області уражено район дислокації росіян: до 150 загарбників поранені, 50 з них – в лікарні у Мелітополі. Інформація щодо ліквідованих уточнюється.

● На блокпостах навколо Бердянська ворог посилив контрдиверсійні заходи і зросла кількість російських загарбників: перевірки цивільних осіб стали проводити більш ретельно, людей без місцевої реєстрації не пропускають до міста.

● російські терористи чотири рази з артилерії калібру 152-мм обстріляли центр тимчасово окупованої Горлівки – так вони намагаються перевести на дистанційний режим роботи і залякати жителів та представників малого та середнього бізнесу нібито обстрілами з боку Сил оборони.

Джерело: https://t.me/spravdi/22315

Новости портала «Весь Харьков»