Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:16
Просмотров: 100

Окупанти «оголосили бій» власним дезертирам і з метою посіяти паніку вдарили по Горлівці

Окупанти «оголосили бій» власним дезертирам і з метою посіяти паніку вдарили по Горлівці

● Окупанти почали боротьбу з дезертирством у своїх лавах: на Луганщині загарбники отримують повідомлення про кримінальну відповідальність за залишення місць несення служби та пунктів постійної дислокації.

● У Запорізькій області уражено район дислокації росіян: до 150 загарбників поранені, 50 з них – в лікарні у Мелітополі. Інформація щодо ліквідованих уточнюється.

● На блокпостах навколо Бердянська ворог посилив контрдиверсійні заходи і зросла кількість російських загарбників: перевірки цивільних осіб стали проводити більш ретельно, людей без місцевої реєстрації не пропускають до міста.

● російські терористи чотири рази з артилерії калібру 152-мм обстріляли центр тимчасово окупованої Горлівки – так вони намагаються перевести на дистанційний режим роботи і залякати жителів та представників малого та середнього бізнесу нібито обстрілами з боку Сил оборони.

Джерело: https://t.me/spravdi/22315

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Спроба підкупу мера Дніпра: розслідування завершено
Сегодня 08:59    13
У Росії 12-річний школяр отримав повістку
Сегодня 08:47    48
Турецькі банки стали забороняти росіянам здійснювати переказ коштів за кордон
Сегодня 08:35    67
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 11 грудня 2022 року від ДСНС
Сегодня 08:27    69
ISW, 10 декабря
Сегодня 08:23    72
СБУ затримала службовця, який перенаправляв електроенергію на окуповану територію
Сегодня 08:12    77
росія надає військову допомогу Ірану в обмін на постачання зброї
Сегодня 08:00    77
"Рязанские приехали, бл.., одну изнасиловали впятером, потом убили" - перехоплення ГУР
Сегодня 07:49    102
СБУ викрила диякона УПЦ (МП), який агітував за «приєднання» Запоріжжя до рф
Сегодня 07:38    95
10 хороших новин 10 грудня
Сегодня 07:32    112
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 