Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:30
Просмотров: 115

Окупанти підняли знищений ЗСУ корабель "Саратов", хочуть ремонтувати

Окупанти підняли знищений ЗСУ корабель Саратов, хочуть ремонтувати

Окупанти підняли в порту Бердянська затоплений у березні після удару ЗСУ великий десантний корабель "Саратов" і планують відправити його на ремонт до окупованого Криму.

Джерело: ТАСС із посиланням на представника окупаційної влади Бердянська, "в.о. голови міста" Олександра Сауленка, РИА Новости з посиланням на іншого представника окупантів, "члена головної ради військово-цивільної адміністрації регіону" Володимира Рогова

Деталі: Як повідомив Рогов, 1 липня було піднято великий десантний корабель "Саратов", який у березні був затоплений екіпажем у порту Бердянська Запорізької області після удару ЗСУ, щоб уникнути детонації боєприпасів.

У свою чергу Олександр Сауленко повідомив, що "Саратов" планується відправити на ремонт до Керчі.

Передісторія:

● 24 березня в захопленому РФ порту Бердянськ ЗСУ знищили великий десантний корабель "Саратов" Чорноморського флоту окупантів. Пожежа перекинулася на інші кораблі, паливо та боєприпаси.

● Командири двох пошкоджених десантних кораблів у Бердянську виявилися зрадниками України, які перешли на бік ворога у 2014 році.

● Американська компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки знищеного великого десантного корабля "Саратов".

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Бєлгороді знову почули “гучні звуки” — спалахнула пожежа, є загиблі
Сегодня 09:27    29
Українські козаки на морі кидали виклик всьому турецькому флоту
Сегодня 09:00    67
10 хороших новин 2 липня
Сегодня 08:52    88
Нафтогаз вивільнив 8,5 млрд грн на імпорт природного газу для опалювального сезону
Сегодня 08:40    67
Як діяти, якщо людина потрапила у полон
Сегодня 08:28    91
Резко подорожают авто с пробегом и станет сложнее получить права: что изменилось в Украине с июля
Сегодня 08:16    106
Істерикою негідників на росії через наш борщ задоволений
Сегодня 08:04    98
Вступна кампанія: почалася реєстрація електронних кабінетів для випускників 11 класів
Сегодня 07:53    86
Оккупанты придумали новые «обоснования» отсутствия в Севастополе очистных сооружений
Сегодня 07:41    131
Оперативна інформація станом на 06.00 03.07.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:19    132
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 