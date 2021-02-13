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Окупанти підвищують інтенсивність навчань артилерії на Донбасі: дані розвідки

Окупанти підвищують інтенсивність навчань артилерії на Донбасі: дані розвідки

Командування оперативного угруповання російсько-окупаційних військ підвищує інтенсивність тренувань мінометних та артилерійських підрозділів першого та другого армійських корпусів на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Крім того, противник продовжує вдосконалювати інженерно-фортифікаційне обладнання передових позицій з нарощуванням системи мінно-вибухових загороджень майже вздовж усієї лінії зіткнення. На окремих напрямках окупанти здійснюють мінування місцевості поблизу позицій Об’єднаних сил протипіхотними осколковими мінами ПОМ-2 з використанням засобів дистанційного мінування.

Источник: sprotyv.info

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Темы: война, ордло

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