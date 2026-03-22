В ході CYBINT заходів Центр національного спротиву отримав доступ до документації окупаційних структур. Згідно з наказами, у січні 2026 року заклади профсвіти на Донеччині зобов’язали запровадити окремий облік для навчання учасників «сво».

кремль не поспішає повертати колишніх військових до росії, побоюючись зростання злочинності та агресії всередині країни. Замість цього їх намагаються інтегрувати в інфраструктуру захоплених територій, формально записуючи в «студенти».

Це дозволяє окупантам приховувати реальну кількість безробітних комбатантів та створювати ілюзію «мирного життя», водночас перекладаючи всі безпекові ризики на місцевих студентів і викладачів, які змушені співіснувати з неврівноваженими ветеранами війни в аудиторіях та гуртожитках.

▶ Деталі – на сайті ЦНС (https://sprotyv.org.ua/rosiia-vidmovliaietsia-zabyraty-svoikh-spysanykh-boiovykiv-iz-tot-ukrainy/)

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/8383

