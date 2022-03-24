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Окупанти планують зняти черговий фейк про Чорнобильську АЕС: що відомо
Сьогодні, 24 березня 2022 року, на захоплену російськими окупантами Чорнобильську атомну електростанцію прибула нова група пропагандистів. Вони планують зняти чергове фейкове «кіно» про роботу станції. Про це йдеться у повідомленні «Енергоатома» в Telegram.
У такий спосіб загарбники хочуть переконати МАГАТЕ в «нормальності» ядерного тероризму та приховати реальний стан справ із витоками радіації та забрудненням довкілля», — йдеться у повідомленні «Енергоатома».
Нагадаємо, як повідомляла група Інформаційний спротив, у Чорнобильській зоні є ризики погіршення радіаційного стану небезпека може поширюватися за кордон.
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