Окупанти почали вивозити українське зерно з Харківщини

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, на початку травня цього року військові країни-агресора окупували селище Макарове Богодухівського району. 7 червня російські військові проникли на територію підприємства та вивезли близько 1,5 тисячі тонн зерна на територію рф.

Російські військовослужбовці систематично продовжують обстрілювати Харківщину, нищити цивільну інфраструктуру, вбивати мирних мешканців та крадуть зерно, створюючи загрозу голоду.

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости